Hat sich Porsha Williams in Wirklichkeit gar nicht verlobt? Vergangene Woche verkündete die Real Housewives of Atlanta-Darstellerin ganz überraschend, dass sie nach nur einem Monat Beziehung den nächsten Schritt gehen will – und zwar mit Simon Guobadia, dem Ex-Mann ihrer Kollegin Falynn. Der Produzent hatte erst im Januar die Scheidung eingereicht. Doch nicht alle Kollegen der Reality-TV-Bekanntheit scheinen die süßen Liebes-News positiv aufgenommen zu haben: Garcelle Beauvais (54) ist sich sogar sicher, dass die ganze Sache fake ist!

Im Gespräch mit The Real erhob die Schauspielerin kürzlich schwere Anschuldigungen gegenüber ihrer Kollegin. Ihr komme es komisch vor, dass der Unternehmer bis vor wenigen Monaten noch verheiratet gewesen war: "Es gab nicht einmal Zeit zum Nachdenken, um zu sehen, [...] was hat er falsch gemacht, was hat sie falsch gemacht?" Außerdem sei es sehr auffällig, dass das Paar sich bereits nach einem Monat Beziehung verlobt haben soll. "Ich meine, es klingt für mich so, als wäre das eine Storyline für die nächste Staffel", warf Garcelle der 39-Jährigen vor.

Die Verlobung hatte die "Steppin' Back To Love"-Darstellerin vor einer Woche auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben. Dabei betonte sie, dass sie für das Ehe-Aus ihres Liebsten nicht verantwortlich sei: "Ich hatte nichts damit zu tun, dass sie die Scheidung eingereicht haben. Das ist eine Sache zwischen den beiden."

Instagram / garcelle Garcelle Beauvais, "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin

Instagram / porsha4real Porsha Williams, "Real Housewives of Atlanta"-Star

Instagram / porsha4real Porsha Williams und ihr Verlobter Simon Guobadia

