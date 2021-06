Prinz Charles (72) beweist Stilgefühl! In der Regel zeigen sich die britischen Royals eher konservativ gekleidet. Zu offiziellen Anlässen tragen die Männer Anzug und Krawatte, die Kleider der Frauen bedecken meist mindestens die Knie und zeigen nicht viel Dekolleté. In seltenen Fällen können aber auch die Blaublüter mal ihr modisches Gespür unter Beweis stellen – so nun auch der Thronfolger: Charles präsentierte sich jetzt superlässig mit modischer Sonnenbrille!

Am Dienstag besuchte der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (95) ein Zentrum für Landwirtschaft in Oxfordshire. Für den Anlass schmiss sich der 72-Jährige in einen sommerlichen hellgrauen Anzug, kombiniert mit einer purpurnen Krawatte. Besonders cool wirkte bei diesem Auftritt die Sonnenbrille des Prinzen: Mit dem braunen Modell auf der Nase blickte Charles in die Ferne der Felder und inspizierte die Gewächshäuser.

Auf die Unterstützung seiner Frau Camilla (73) musste Charles bei dem Event jedoch verzichten: Die 73-Jährige weihte währenddessen eine Bibliothek in London ein und las den Kindern dort vor. Dabei setzte auch sie auf ein Nasenfahrrad – jedoch eine braune Lesebrille.

Getty Images Prinz Charles, Juni 2021

Getty Images Prinz Charles in Chipping Norton, Juni 2021

Getty Images Herzogin Camilla in London, Juni 2021

