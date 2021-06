Mike Heiter (29) macht kein Geheimnis aus seinen Beauty-Eingriffen! Dass der einstige Love Island-Hottie besonders akribisch auf ein gepflegtes Erscheinungsbild achtet, ist längst bekannt: Immerhin präsentiert er seiner Community in den sozialen Medien regelmäßig trendige Outfits, coole Haarstylings und Co. Jetzt hat er in Sachen Beauty sogar ein bisschen nachgeholfen: Mike hat sich nämlich mithilfe von Fillern das Gesicht verschönern lassen!

Von diesen Eingriffen berichtete Mike jetzt in seiner Instagram-Story. "Ich habe mir meine Jawline machen lassen – also ein bisschen konturierter und strukturierter", hob er die Unterspritzungen mit Hyaluron an seiner Kieferlinie hervor. Aber damit nicht genug! Denn der 28-Jährige hat gleich mehrere Baustellen in Angriff genommen. "Und vorne das Kinn auch und die Wangenknochen", fügte er hinzu.

Mikes Freundin Laura Morante (30) war bei dem Beauty-Termin ebenfalls mit von der Partie – und hat sich kurzerhand ebenfalls mit den Hyaluron-Fillern verschönern lassen. "Ich habe mir meine Jawline aufpimpen lassen", verriet die Influencerin in ihrer Story und erklärte: "Das macht man, damit das Gesicht etwas markanter wird und die Konturen etwas schärfer werden."

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im Juni 2021 in Dubai

Instagram / lauramorante___ Mike Heiter und Laura Morante, Juni 2020

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Influencerin

