Dieser spannende Fußballabend steckt ihr noch in den Knochen! Am Mittwoch spielte Deutschland im letzten Gruppenspiel der Fußball-EM gegen Ungarn. Mit einem knappen 2:2 sicherte sich die Elf von Nationaltrainer Joachim Löw (61) gerade so ein Ticket fürs Achtelfinale. Eine, die besonders mit den Jungs mitfieberte, war Cathy Hummels (33). Zusammen mit Sohnemann Ludwig (3) schaute sie sich das Spiel vor Ort an – doch auch einen Tag nach dem Achtelfinaleinzug ist Cathy von der Partie noch total mitgenommen!

Via Instagram teilt die Ehefrau von Nationalkicker Mats Hummels (32) ein paar Schnappschüsse von sich und ihrem Sohn im Münchner Stadion. Mit breitem Lächeln strahlen sowohl Cathy als auch ihr kleiner Mann in die Kamera. Doch innerlich sieht es bei der Designerin etwas anders aus. "Ich bin immer noch fertig mit den Nerven. Bitte nächstes Mal nicht ganz so spannend. Hallo Achtelfinale!", schreibt sie zu ihrer Bilderstrecke im Netz.

Für Cathy und ihr Söhnchen wäre das gestrige Spektakel aber beinahe – im wahrsten Sinne des Wortes – ins Wasser gefallen. "Heute, muss ich sagen, läuft es nicht. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen", erzählte sie in ihrer Insta-Story. Nur kurz darauf flüchteten die beiden in die Katakomben und verfolgten das Spiel auf TV-Bildschirmen von dort aus.

