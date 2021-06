Hat Till Adam seine Ex Hanna Annika etwa mit Ex on the Beach-Neuzugang Finnja Bünhove betrogen? Am Strand von Mexiko ziehen dunkle Wolken auf: Nach Tills Ex Hanna zieht mit Finnja jetzt noch eine weitere Bekannte des Muskelmannes in der Villa ein. Das erste Aufeinandertreffen zwischen dem Trio hat sich der Bademeister sicherlich anders vorgestellt: Direkt nach Finnjas Ankunft will Hanna wissen, was zwischen den beiden lief – doch das weiß Till offenbar selbst nicht mehr so genau!

Eine Affäre schließt Till prompt aus. Er und Finnja seien nur einmal, während Till noch in der Beziehung mit Hanna war, zu einem Pressetermin auf das Oktoberfest eingeladen worden. "Da waren wir zusammen feiern, aber da haben wir ja nix miteinander gehabt. Wenn, dann war da ein Kuss und mehr ist da nicht passiert", versuchte Till Hanna zu beruhigen. Doch die Blondine hat noch ihre Zweifel, wie sie im Einzelinterview zugab: "Ich würde es Till schon zutrauen, weil er mich ja schon mal betrogen hat."

Und auch bei Finnja kommt Tills Aussage nicht sonderlich gut an: "Es war schon so ein bisschen, dass er es auf jeden Fall abstreiten wollte. Fand ich ein bisschen komisch." Kurz darauf hakte die dunkelhaarige Beauty in trauter Zweisamkeit dann noch mal bei dem Tattoo-Fan nach: "Weißt du echt nicht, was da passiert ist zwischen uns?" Doch Till scheint einen kompletten Filmriss zu haben und verneint – bleibt also abzuwarten, ob er Finnja nun trotzdem noch näherkommt, um alte Erinnerungen zu wecken, oder sich doch voll und ganz auf die Zurückeroberung von Hanna konzentriert.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Anzeige

Instagram / finnja__von__buenhove "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Finnja Bünhove

Anzeige

TVNow Till Adam bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de