Hat Dan mit dieser Aktion seine Chance bei Monika verspielt? Eigentlich haben die beiden M.O.M-Kandidaten großes Interesse aneinander – doch die Brünette hat ein großes Problem damit, dass der Senior auch sehr gerne andere Frauen küsst. Denn sie will nicht eine von vielen sein. Dass das aber der Fall wäre, beweist Dan, als er auf einer Party Anne abknutscht und damit eine weitere Dame auf die Liste seiner Eroberungen setzen kann. Und wie reagiert Monika auf den Kuss?

Sie ist zutiefst verletzt – insbesondere, da sie live mitbekommt, wie die beiden "rumlecken". "Habt ihr toll gemacht. Super! Richtig geiler Kuss", ruft sie ihnen zu und applaudiert den beiden. Die 27-Jährige sei einfach menschlich sehr enttäuscht von Dan. Für sie ist sein Verhalten unterste Schublade, und dafür gebe es keine Entschuldigung. "Wenn ich so was sehe, dann will ich der Person am liebsten links und rechts eine reinhauen", wettert Monika und betont, dass sie von Dans Flirtereien endgültig die Nase voll hat.

"Ich fühle mich einfach komplett bloßgestellt und auf den Arm genommen", fährt sie fort. Doch Dan bereut seinen Kuss mit Anne überhaupt nicht – eher im Gegenteil. Er sieht es gelassen und findet es nicht weiter schlimm, dass er Monika offensichtlich verletzt hat: "Das war dann schon blöd, dass sie das voll mitbekommen hat. Es war mir dann aber auch in dem Moment ein bisschen egal."

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

