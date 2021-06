Auch in der achten Folge von M.O.M geht es richtig heiß her. Während die Hausbewohner eine ausgelassene Party feiern, müssen die Glamper neidisch zugucken. Und es gibt einiges zu sehen! So legen die Frauen nicht nur aufreizende Tanznummern hin, sondern zwischen den Teilnehmern knistert es auch gewaltig. Vor allem bei zwei sprühen die Funken förmlich: Dan und Anne. Im Pool lassen sie dann ihren Gefühlen sogar freien Lauf...

"Bei Anne und mir war Monster-Erotik in der Luft", betont Dan, als er über den Partyabend spricht. Die Anziehung zwischen ihm und der Blondine hätte man mit bloßem Auge sehen und zudem auch anfassen können, schwärmt er. Offenbar empfand Anne das genauso. Denn wenig später entlud sich die erotische Spannung zwischen den beiden: Sie küssten sich vor allen und schienen gar nicht mehr voneinander lassen zu wollen. Und wie hat dem Senior der Kuss gefallen?

"Das war ein toller Kuss", resümiert ein zufrieden grinsender Dan. Auch Anne ist von dem Junggesellen sehr angetan, wie sie bereits vor dem ersten Schmatzer zugibt: "Die Anziehung zwischen uns beiden ist schon sehr groß."

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Dan Agboli mit den Singleladys bei "M.O.M"

Dan Agboli und die "M.O.M"-Kandidatinnen

Dan Agboli, "M.O.M"-Kandidat 2021

