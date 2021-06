Enisa Bukvic fühlt sich in ihrer Haut wohler denn je! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat sich in den vergangenen Jahren äußerlich stark verändert: In ihrer Jugend hatte sie große Probleme damit, zuzunehmen: Durch Kraftsport hat die Influencerin es schließlich geschafft, ihre Wunschmaße zu erreichen. Seit ihrer Teilnahme bei der Model-Show hat sie noch einmal an Gewicht zugelegt – und ist seitdem viel zufriedener mit sich selbst!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 27-Jährige jetzt einen Clip, in dem ein Foto von ihr eingeblendet wird. Der Schnappschuss ist im August vergangenen Jahres entstanden – und Enisa wirkt darauf deutlich schlanker. "Zehn Kilo schwerer heute, aber glücklicher", schreibt sie unter das Video und gibt ihren Followern damit zu verstehen, dass das Gewicht nur eine Zahl auf der Waage ist und sie sich mit ein paar Kilo mehr auf den Rippen viel wohler fühlt.

Zusätzlich appelliert die gebürtige Schwedin an ihre Fans, fiese Kommentare zu ihrem Körper endlich zu unterlassen. Tatsächlich wurde sie in den vergangenen Monaten bereits des Öfteren gefragt, ob sie ein Kind erwartet. "Hör auf mit dem Bodyshaming! Und wenn du schon dabei bist, frag mich nicht, ob ich schwanger bin", war Enisas Reaktion darauf.

Anzeige

YouTube / EnisaDesue Enisa Bukvic früher

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic im August 2020

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de