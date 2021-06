Sam Dylan (30) und Evanthia Benetatou (29) sind keine Freunde mehr! Eigentlich galten die beiden einige Zeit lang als unzertrennlich – sie schienen auf Social Media ständig miteinander unterwegs zu sein. Doch seit einiger Zeit sieht man die beiden überhaupt nicht mehr zusammen und Fans spekulieren deswegen, ob irgendetwas vorgefallen ist. Im Promiflash-Interview gab Sam nun ganz überraschend bekannt, dass er die Freundschaft mit Eva schon vor fast einem Jahr beendet hat.

"Leider stellte sich später heraus, dass Eva hinter meinen Rücken schlecht über mich und andere Freunde redete und versuchte, uns auszuspielen. Da haben ich und zwei andere Freundinnen den Kontakt zu ihr beendet", schilderte Sam die Situation im Gespräch mit Promiflash. Das Ganze ereignete sich ungefähr vor einem Jahr, kurz bevor Eva sich zu den Dreharbeiten für Das Sommerhaus der Stars aufmachte.

Eva wird also sicher nicht allzu begeistert sein, wenn sie erfährt, mit wem Sam seinen neuen Podcast "Ready Or Not" macht. Er hat sich jetzt nämlich mit Evas Ex-Der Bachelor-Flirt Andrej Mangold (34) zusammengetan. Eva und der Basketballer hatten zuletzt im Sommerhaus heftige Auseinandersetzungen – ob Andrej im Podcast darüber auspacken wird?

privat Sam Dylan, Evanthia Benetatou und Rafi Rachek

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, 2021

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Andrej Mangol für ihren Podcast "Ready Or Not"

