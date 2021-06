Maxima Dizdarevic klärt auf! In der zehnten Folge des TVNow-Formats Ex on the Beach war die Singlelady zum liebeshungrigen Cast hinzugestoßen. Die 18-Jährige wollte nichts anbrennen lassen und knutschte bereits nach wenigen Minuten mit Prince herum. Doch obwohl die Fans daraufhin vermuteten, dass es mit Maxi noch ziemlich wild werden könnte, wurden sie enttäuscht: Es wurde verdächtig still um sie. Auch in den kommenden Folgen fehlte von der Blondine jede Spur. Doch das liegt nicht daran, dass sie sich keine Sendezeit verdient hatte – sie war schlichtweg nicht mehr vor Ort.

Auf Instagram veröffentlichte RTL das Video, das Maxima vor ihrem endgültigen Auszug an ihre Mitkandidaten geschickt hatte. In dem Clip erklärt sie, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr länger Teil der Show sein könne: "Wie ihr mitbekommen habt, ging es mir heute Morgen gar nicht gut. Ich musste die Villa verlassen, um mich durchchecken zu lassen. Wir können nicht ausschließen, dass ich was Schlimmes habe." Um die anderen Singles und das Team zu schützen, könne sie nach den Untersuchungen nicht zurück in das Liebesdomizil. Mittlerweile scheint es der Beauty aber gut zu gehen. Auf Social Media meldet sie sich jedenfalls regelmäßig putzmunter bei der Community.

Was die Fans derzeit aber nicht verstehen: Warum diese Geheimniskrämerei? "Wieso wurde denn in der Sendung nicht mal erwähnt, dass sie weg ist?", ärgerte sich ein Nutzer unter dem Posting. Schon zuvor hatte sich RTL laut Roxy Zinger entschieden, einige Szenen nicht zu zeigen. Angeblich ging es bei einer Art Orgie wilder zu, als im TV zu sehen war.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNow "Ex on the Beach"-Kandidaten 2021

TVNow Die "Ex on the Beach"-Kandidaten

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, "Ex on the Beach"-Star

