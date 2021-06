Wäre Jennifer Aniston (52) aufgeschlossen für eine weitere Ehe? Die weltberühmte Schauspielerin hat schon zweimal geglaubt, den Mann fürs Leben gefunden zu haben. 2005 trennte sie sich nach fünf Jahren Ehe von "Fight Club"-Star Brad Pitt (57), 2017 folgte nach zwei Jahren die Scheidung von Seriendarsteller Justin Theroux (49). Doch würde die US-Amerikanerin nach den diesen Pleiten ein drittes Mal den Weg zum Traualtar einschlagen?

Das wurde sie nun im Rahmen eines Interviews von People gefragt – ihre Antwort: "Oh Gott, ich weiß nicht. Das habe ich nicht auf dem Schirm." Was genau sie derzeit von einer Beziehung erwarte, weiß sie trotzdem: "Ich möchte einen wundervollen Partner finden, das Leben einfach genießen und Spaß miteinander haben. Das ist alles, worauf wir hoffen können." Eine solche Verbindung müsse nicht unbedingt offiziell in Dokumenten festgehalten werden.

Ist die Friends-Darstellerin demnach auch aktiv auf der Suche nach einem neuen Partner? Vielleicht sogar auf einer Dating-App? "Auf gar keinen Fall", antwortet sie lachend. Sie bevorzuge den herkömmlichen Weg. "Jemanden um ein Date bitten. Die Art mag ich lieber", erklärt sie.

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt, 2001

