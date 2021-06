Fashion-Fail oder heißer Hingucker? Dass Bonnie Strange (34) kein Problem damit hat, viel nackte Haut zu zeigen, dürfte ihren Fans mittlerweile bekannt sein. Die Schauspielerin postet nicht nur des Öfteren sexy Aufnahmen von sich im Bikini, sondern auch mal komplett textilfrei – nur die intimsten Stellen von Hand oder Haaren bedeckt. Eine aktuelle Bilderreihe auf Social Media sorgt jetzt aber trotzdem für Verwirrung bei ihrer Community: Die Blondine hat sich in ein Fetischkostüm geschmissen, das freien Blick auf ihre Brüste lässt.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 34-Jährige gleich drei Pics von sich in dem skurrilen Outfit. Der enge schwarze Body bedeckt untenherum nur das absolut Nötigste, kleidet dafür aber ihren gesamten Kopf ein. Um den Hals trägt Bonnie eine enge Schnalle in Herzform. Das auffälligste Detail allerdings: Das Kleidungsstück ist an beiden Brüsten ausgeschnitten und ihr Busen damit komplett nackt. Damit die FSK-18-Fotoreihe nicht von der Internetplattform entfernt wird, hat das Model zumindest seine Brustwarzen verpixelt.

Die Fans sind von dem ungewohnten Outfit aber total begeistert. Den Post kommentierten sie nicht nur mit Herzchen-Emojis, sondern auch mit zahlreichen Komplimenten. "Nur du kannst da drin geil aussehen" oder "Geiles Outfit", hinterließen einige User ihre Meinung in der Kommentarspalte.

Bonnie Strange, 2021

Bonnie Strange

Schauspielerin Bonnie Strange

