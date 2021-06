Mit diesem Feedback hatte Sam Dylan (30) wohl nicht gerechnet! Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Der ehemalige Prince Charming-Kandidat hat einen neuen Podcast – und zwar mit Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) an seiner Seite. Gemeinsam will das Duo unter anderem auch über das Mobbing-Drama in der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars sprechen. Bei den Fans kommt die Audio-Idee aber offenbar nicht so gut an: Für Sam hagelt es einen Shitstorm!

Mit der Wahl von Sams Podcast-Partner scheint die Mehrheit seiner Follower nicht so zufrieden zu sein. "Ich mag generell nicht seine überhebliche Art, von daher – nein danke!", "Sorry, aber mit dem schaue und höre ich mir nichts an!" oder: "Nee, sorry, so gerne ich dich unterstütze, Sam, den halte ich für einen falschen Fünfziger!", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag auf Sams Instagram-Profil. Eine Reaktion, die der Lockenkopf nicht nachvollziehen kann – immerhin versteht er sich blendend mit dem einstigen Rosenkavalier.

Doch nicht nur auf Sams Profil geben die Fans ihre Meinung kund. Auch auf Andrejs Account gibt es Feedback – dort allerdings überwiegend in positiver Form. Die Kritik gegenüber ihrem Podcast ging aber auch an dem Basketballer nicht spurlos vorbei. "Ich bin echt schockiert. Wenn ihr Unmut in euch tragt, dann geht spazieren und legt das Handy weg", appellierte Andrej in seiner Instagram-Story an die Nutzer.

Anzeige

Instagram / houseofdylan Reality-TV-Star Sam Dylan

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de