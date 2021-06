Stacey Solomon (31) setzt auf ihre Follower! Anfang des Monats hatte die ehemalige X Factor-Teilnehmerin freudige Nachrichten zu verkünden: Nach mehreren Rückschlägen hat es endlich geklappt – die Patchwork-Familie der Britin und ihres Mannes Joe Swash wächst um ein weiteres Mitglied. Für die Musikerin ist es nach drei Söhnen bereits das vierte Kind. Nun sieht sich der UK-Star jedoch vor die nächste Herausforderung gestellt. Die Namensgebung bereitet Stacey schon jetzt Kopfzerbrechen.

Noch nennt die 31-Jährige ihr ungeborenes Kind liebevoll "Bauch". Da sich das allerdings bald ändern soll, bittet sie nun ihre Fans in ihrer Instagram-Story um Hilfe. "Wir haben absolut keine Namen. Uns sind die Jungennamen ausgegangen und über Mädchennamen haben wir uns noch nie Gedanken machen müssen", verriet die werdende Vierfach-Mama. Das Thema lasse ihr jedoch keine Ruhe – deshalb gibt sie die Frage an ihre Community weiter und will wissen: "Was sind eure Lieblingsnamen?"

Nach einigen turbulenten Wochen scheint sich Stacey nun wieder auf ihre Schwangerschaft konzentrieren zu wollen. Zuvor hatte ihr jüngster Sohn Rex wegen eines Sturzes und Fiebers zweimal ins Krankenhaus gehen müssen. Inzwischen gibt es allerdings Entwarnung: "Wieder zu Hause zu sein und zu sehen, dass Rex wieder mit seinen Brüdern und Schwestern vereint ist, macht mich so glücklich!", zeigt sich die Beauty erleichtert.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrer Familie

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, UK-Star

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Sohn Rex

