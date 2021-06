Bei Caroline Frier (38) geht es Schlag auf Schlag! Erst im April 2020 hat die einstige Alles was zählt-Darstellerin bekannt gegeben, dass die Ehe mit ihrem Schauspielkollegen Dirk Borchardt (52) nach knapp fünf Jahren gescheitert war. Im folgenden Dezember verriet sie jedoch, dass es bereits einen neuen Mann an ihrer Seite gibt – und der soll am liebsten für immer bleiben, wie es scheint. Caroline und Marc haben sogar schon heimlich geheiratet!

Gegenüber Bunte bestätigte das Management der 38-Jährigen, dass diese wieder einen Ring am Finger trägt. Schon im Mai hat Caroline dem 50-jährigen IT-Manager das Jawort gegeben. In ihrer gemeinsamen Heimatstadt Köln sei das Paar vor den Altar getreten. Ihren frisch angetrauten Ehemann soll die jüngere Schwester von Annette Frier (47) bereits aus Kindheitstagen kennen.

Carolines Instagram-Follower haben das wohl schon vermutet. Erst gestern teilte der Serienstar ein Foto von sich im wunderschönen Braut-Look und versah den Schnappschuss mit dem Hashtag #bridetobe. Unter dem Post tummeln sich auch schon die Gratulanten. Unter anderem schrieb Reality-TV-Bekanntheit Evelyn Burdecki (32): "Herzlichen Glückwunsch, Liebes! Auf die ewige Liebe! Fühl dich gedrückt!"

Getty Images Dirk Borchardt und Caroline Frier im Oktober 2017

Getty Images Caroline Frier, Schauspielerin

Getty Images Evelyn Burdecki bei den Herquel-Awards, 2017

