Diese Kombination konnte ja nur gut werden! Anfang des Monats teaserten die ikonische Popsängerin Blümchen aka Jasmin Wagner (41) und Rapper Finch (31) – ehemals Finch Asozial – eine Kollaboration an. Am Freitag hatte das Warten der Fans nun endlich ein Ende: Das Duo hat seinen ersten gemeinsamen Song "Herzalarm" released! Das dazugehörige flippige Musikvideo ging im Netz direkt viral...

Der poppige, mitreißende Song und auch der kreative Clip versetzen einen direkt in die 90er-Jahre zurück: Von kunterbunten Shirts über Center Shocks und Tamagotchis ist hier alles vertreten. Kein Wunder, dass die Fans total auf das Ding abfahren! Bereits in kürzester Zeit kletterte das "Herzalarm"-Musikvideo in den YouTube-Trends nach oben, wo es derzeit Platz drei belegt. Fast eine Million User haben das Nineties-Kunstwerk bereits geklickt.

Doch das Video punktet nicht nur mit einem Megasound und -Look – auch die Geschichte, die hier erzählt wird, ist total unterhaltsam: Finch spielt hier einen Hardcore-Fan von Blümchen – der davon träumt, dass er bei dem berühmten Popsternchen landen kann. Dabei rappt der Rotschopf unter anderem: "SOS, ich liebe dich, weil du so niedlich bist. Schon damals warst du mein absoluter Bravo-Star – in meinem Kinderzimmer Poster an der Wand überall."

Instagram / finch_offiziell Jasmin Wagner und Finch Asozial, Juni 2021

Instagram / finch_offiziell Blümchen und Finch in ihrem Musikvideo zu "Herzalarm"

Instagram / finch_offiziell Finch, Musiker

