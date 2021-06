Huch, haben die Fans hier etwas verpasst? Brooklyn Beckham (22) und seine Liebste Nicola Peltz (26) gehen seit fast zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Erst vor einem Jahr krönten die beiden ihre Liebe mit einer Verlobung. Sind die zwei jetzt klammheimlich schon den nächsten Beziehungsschritt gegangen? Nicola teilt jetzt ein Bild von sich im Netz, auf dem sie eine verdächtig runde Körpermitte präsentiert!

Via Instagram veröffentlicht die 26-Jährige ein paar Schnappschüsse von sich, auf dem ein deutlich sichtbarer Babybauch zu sehen ist. Schnell spekulieren ihre Fans: "Bist du etwa schwanger?", "Sie ist schwanger, oder?" oder "Oh meine Güte, bist du echt oder nur gefakt schwanger?". Doch einige User erkennen sofort: Diese Bilder sind am Set ihres neuen Films "Lola James" entstanden, in dem sie eine schwangere Frau darstellt. Und ganz offensichtlich ist dieser Streifen nun abgedreht...

Denn ihr Verlobter widmet ihr im Netz ein paar niedliche Zeilen zum Drehabschluss. "Ich bin so stolz auf dich! Drei Jahre hat es gebraucht und heute Abend war die letzte Nacht der Dreharbeiten zu diesem Meisterwerk. Ich bin so verliebt in dich und du bist die talentierteste Person, die ich kenne", schwärmt Brooklyn von seiner Verlobten.

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz, Freundin von Brooklyn Beckham

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz, Model und Schauspielerin

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

