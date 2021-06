Sharon Stone (63) gehört seit Jahrzehnten zu der A-Liga in Hollywood. Anfang der 90er-Jahre feierte sie mit dem Erotikthriller "Basic Instinct" ihren großen Durchbruch und galt danach noch lange Zeit als Sexsymbol. Mittlerweile kann die Schauspielerin auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Dass sie sich auch heute noch sehen lassen kann – und das mit 63 Jahren – ist auch schon lange kein Geheimnis mehr. Und das stellt die kesse Blondine nun einmal mehr unter Beweis: Sharon teilte ein Bild von sich, auf dem sie einen sexy Bikini trägt!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die "The Disaster Artist"-Darstellerin einen Schnappschuss von sich, der es in sich hat. In einem knallgelben Zweiteiler posiert die 63-Jährige strahlend auf ihrer Terrasse, während ihr Hund im Hintergrund sie ganz knuffig anschaut. "Ein glücklicher Sommer", betitelte sie ihren Post. Ihre Fans sind bei diesem Anblick ziemlich aus dem Häuschen und kommentierten unter anderem: "Okay, einfach nur WOW", "Du siehst so großartig aus" oder "Einfach nur atemberaubend!"

Aktuell geht Sharon offiziell als Single durchs Leben – und erlebt trotzdem wohl den Sommer ihres Lebens. Auf Dates hat sie nämlich erst mal keine Lust, wie sie erst kürzlich in einem Interview verraten hatte. "Ich habe genug vom Dating. Ich finde die Leute nicht aufrichtig und so etwas ist meine Zeit einfach nicht wert", hatte sie in der Drew Barrymore Show erklärt.

Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sharon Stone in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / sharonstone Sharon Stone im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de