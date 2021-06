Anscheinend ist Jason Sudeikis (45) doch über seine Ex Olivia Wilde (37) hinweg! Im November gaben die einstigen Turteltauben nach neun Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Mittlerweile soll die Schauspielerin mit dem zehn Jahre jüngeren Sänger Harry Styles (27) zusammen sein. Und auch Jason wurde bereits im März eine Liaison mit Keeley Hazell (34) nachgesagt. Anscheinend wird es immer ernster zwischen Jason und Keeley!

Gegenüber dem Online-Magazin Us Weekly bestätigte nun ein Insider, dass die beiden sich tatsächlich daten sollen. Auch aktuelle Paparazzifotos deuten darauf hin. So erwischte man die angeblichen Turteltauben ziemlich vertraut bei einem Spaziergang durch New York City. Keeley suchte dabei immer wieder die Nähe des "Kill the Boss"-Darstellers. Irgendwann schlenderten sie Arm in Arm durch die Straßen und strahlten bis über beide Ohren.

Jasons neue Flamme soll ihm geholfen haben, sein gebrochenes Herz zu heilen. Denn das Liebes-Aus mit Olivia, der Mutter seiner Kinder, habe ihn ziemlich mitgenommen, wie eine andere Quelle verriet. So soll er sogar immer wieder versucht haben, ihre Beziehung zu retten. Jetzt scheint auch der 45-Jährige endgültig mit seiner Verflossenen abgeschlossen zu haben.

Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Keeley Hazell

Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de