Ist Jason Sudeikis (45) etwa neu verliebt? Im November 2020 wurde bekannt: Nach neun gemeinsamen Jahren haben sich der Schauspieler und seine Partnerin Olivia Wilde (36) getrennt. Sie datet bereits seit einigen Wochen einen anderen Mann – und zwar Ex-One Direction-Mitglied Harry Styles (27). Jetzt scheint auch der "Wir sind die Millers"-Star jemand Neues an seiner Seite zu haben. Paparazzi lichteten ihn nun beim Verlassen der Wohnung eines britischen Models ab.

Die Schnappschussjäger erwischten Jason, wie er drei Nächte hintereinander seine angeblich neue Flamme in ihrem Apartment in London besuchte. Aber wer ist sie überhaupt? E! News deckt auf, dass es sich um Keeley Hazell (34) handeln soll – eine Schauspielerin und ein Model, das zusammen mit dem 45-Jährigen sogar schon in dem 2014 erschienenen Film "Kill the Boss 2" zu sehen war. Medienberichten zufolge soll der zweifache Vater total vernarrt in die 34-Jährige sein.

Es wird sogar gemunkelt, dass es schon richtig ernst zwischen den beiden Turteltauben sein soll. So berichtet HollywoodLife, dass Jason seine Golden Globes-Dankesrede aus Keeleys Wohnung heraus gehalten haben soll. Sie wurde außerdem wenig später abgelichtet, wie sie denselben Hoodie trägt, den der US-Star bei der Preisverleihung anhatte.

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde bei den Gotham Awards in NYC im Dezember 2019

MEGA Keeley Hazell in London im März 2021

MEGA Jason Sudeikis in London im März 2021

