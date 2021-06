Sie freut sich schon riesig auf das heutige Spiel! Am Dienstagabend trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM im Achtelfinale auf den Kultgegner England. Auch Cathy Hummels (33) fiebert diesem Match schon fleißig entgegen. Die Moderatorin, die seit Beginn der Europameisterschaft ihren Gatten Mats Hummels (32) fleißig anfeuert, hat für dieses legendäre Spiel etwas Besonderes geplant: Cathy wird eine kleine Fußball-Party schmeißen – und kann es kaum noch erwarten!

Via Instagram weiht die 33-Jährige ihre Community in ihre Pläne ein. "Ich bin ein Fan-Girl – ich gebe es zu. Ich mache heute eine kleine Fußball-Party und habe Sushi bestellt. Ich bin heiß auf dieses Spiel und hoffe auf ein Sommermärchen", schreibt sie ganz euphorisch zu einem Selfie. Doch was ist Cathys Tipp – wie wird Deutschland heute Abend abschneiden? "Ich glaube, es wird ein 3:0 für Deutschland", gibt sie ihre Prognose in ihrer Insta-Story ab.

Doch nicht nur Cathy ist im absoluten EM-Fieber – auch ihr kleiner Sohn Ludwig (3) feuert bei jedem Spiel seinen Papa und die Nationalelf lautstark mit an. So sehr, dass dem Dreijährigen beinahe ein kleiner Unfall passiert wäre. "Er hat Deutschland und seinen Papa so sehr angefeuert, dass er nach dem Spiel fast umgefallen ist", berichtete die Moderatorin ihrer Netzgemeinschaft.

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de