Drake Bell (35) überraschte erst vor wenigen Tagen mit einem Geständnis in seinem Strafprozess! Dem ehemaligen "Drake & Josh"-Darsteller wurde kürzlich sowohl vorgeworfen, einer Minderjährigen 2017 unangemessene Nachrichten geschickt zu haben, als auch seine Sorgfaltspflicht während eines Konzerts missachtet zu haben. Während einer gerichtlichen Anhörung in der vergangenen Woche bekannte er sich der versuchten Gefährdung von Kindern und der Verbreitung von jugendgefährdenden Inhalten schuldig. Nun droht ihm eine 18-monatige Haftstrafe. Noch ist er jedoch auf freiem Fuß und genießt seine Freiheit im Disneyland.

Paparazzi erwischten den Schauspieler an seinem Geburtstag am vergangenen Sonntag in dem US-Freizeitpark. Seinen 35. Ehrentag verbrachte er dort nicht alleine, sondern im Beisein einer Unbekannten und eines Babys, dass Drake im Kinderwagen vor sich her schob. Ob es sich bei den beiden um seine Partnerin und ihr gemeinsames Kind handelt, ist bislang allerdings noch unklar.

Drake hatte in letzter Zeit jedoch nicht nur durch seinen Gerichtsprozess für Negativschlagzeilen gesorgt: Darüber hinaus hatte ihm auch seine Ex-Freundin Melissa Lingafelt im vergangenen Jahr schwere Vorwürfe gemacht und behauptet, der TV-Star habe sie mehrfach misshandelt. Letzterer stritt die Anschuldigungen in einem People-Interview jedoch kurz darauf ab.

CelebCandidly / MEGA Drake Bell im Juni 2021

CelebCandidly / MEGA Drake Bell mit einer Unbekannten und einem Baby im Disneyland, 2021

Instagram / jimi_ono Melissa Lingafelt im Juli 2020

