Tüftelte Evanthia Benetatou (29) etwa einen gewieften Plan aus? Die einstige Bachelor-Kandidatin hatte mit ihrem inzwischen Ex-Verlobten Chris Broy an Das Sommerhaus der Stars teilgenommen. Eine besonders entspannte Zeit hatten die beiden dort allerdings nicht: Die zwei gerieten mit den anderen Kandidaten aneinander, woraufhin diese öffentlich mit Mobbing-Vorwürfen konfrontiert wurden. Auch Andrej Mangold (34) war unter den Beschuldigten – der deutete nun aber an, dass Eva ihre Opferrolle geplant hatte!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Ready or Not" kamen Andrej und Sam Dylan (30) auf die Sommerhaus-Zeit zu sprechen. Sam spielte darauf an, dass Eva sich ein Beispiel an ihrer Freundin Claudia Obert (59) genommen habe – die wurde nämlich bei Promis unter Palmen gemobbt und gewann daraufhin die Sympathie der Zuschauer. Das soll auch Evas Plan gewesen sein – sie habe Sam gegenüber nämlich vor ihrer Sommerhaus-Teilnahme deutlich gemacht, zu wissen, wie sie zukünftig länger in Formaten bleiben würde. "Ich habe sehr viel von Claudia Obert gelernt. Oder von der Situation aus 'Promis unter Palmen'", soll die Brünette zu dem Ex-Partner von Rafi Rachek (31) gesagt haben.

Andrej ergänzte daraufhin, dass Claudia bei den Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars ihm gegenüber bestätigt habe, einen Vorteil aus der Mobbing-Aktion gezogen zu haben. "Sie hat gesagt: 'Natürlich hat mir das enorm geholfen, wie das gelaufen ist im TV. Ich habe dadurch einen enormen Push bekommen'", behauptete der Beau.

Lisha, Lou, Iris und Peter Klein, Evanthia Benetatou und Chris im "Sommerhaus der Stars"

Sam Dylan und Andrej Mangol für ihren Podcast "Ready Or Not"

Evanthia Benetatou und Claudia Obert

