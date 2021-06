Kate Hudson (42) ist stolze Mutter von drei Kindern. Gemeinsam mit ihrem Ex Chris Robinson bekam die Schauspielerin ihren ältesten Sohn Ryder Robinson (17). Der Vater ihres zweiten Jungen Bingham Hawn (9) ist der Muse-Frontmann Matthew Bellamy (43) und das Nesthäkchen Rani Rose (2) stammt aus ihrer aktuellen Beziehung mit Danny Fujikawa (35). Kates Töchterchen erblickte zwar erst vor zwei Jahren das Licht der Welt – doch Rani ist schon total groß geworden!

Das beweisen nun aktuelle Urlaubsfotos auf Instagram, die die "Fremd Fischen"-Darstellerin von ihrem Mini-Me gepostet hat: In der Bilderreihe sieht man, wie Rani in einem sommerlich-gelben Jumpsuit fröhlich am Meer herumtobt, das perfekt zu ihren blonden Löckchen passt. Auf den Fotos ist nicht zu übersehen, dass die Zweijährige fleißig wächst und ihrer Mama mit jedem Tag ähnlicher wird! Kate betitelte das Posting schlicht mit einem Sonnen-Emoji. Ihre Fans hinterließen bereits zahlreiche begeisterte Kommentare drübera, wie "zauberhaft" die Kleine doch sei.

Wo die Patchwork-Familie gerade urlaubt, ist nicht bekannt – aber es scheint in sonnigen Gefilden zu sein! Auch Kates Ältester, Ryder, ist mit von der Partie, wie ein Selfie beweist, das die Blondine vor ein paar Tagen gepostet hatte. Hier spannt das Mutter-Sohn-Duo gemeinsam am Strand aus.

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihrer Tochter Rani

Instagram / katehudson Kate Hudsons Tochter Rani

Instagram / https://www.instagram.com/katehudson/ Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder

