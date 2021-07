Cristiano Ronaldo (36) belegt nicht nur mit seinem sportlichen Talent die Spitze! Durch seine Ballkünste auf dem Rasen gilt der Profifußballer als einer der erfolgreichsten Kicker aller Zeiten. Wenn ein Verein den Portugiesen unter Vertrag nehmen will, muss er deshalb auch ordentlich Geld auf den Tisch legen. Doch der Sport ist nicht Cristianos einzige Einnahmequelle – der Hottie verdient auch jede Menge mit Social Media und belegt damit sogar einen ersten Platz!

Wie aus der Instagram Rich List 2021, die in dieser Woche erschienen ist, hervorgeht, soll Cristiano mit einem Post auf der Bilderplattform bis zu 1,6 Millionen US-Dollar verdienen. Eine unfassbar hohe Summe, wenn man bedenkt, dass der Kicker dafür einfach nur einen Schnappschuss hochladen muss. Die jährliche Analyse in Zusammenarbeit mit Hopper HQ berücksichtigt dabei sowohl das Engagement innerhalb der App, als auch die Häufigkeit der Posts und die Anzahl der Follower. Cristiano belegt mit seinen rund 308 Millionen Followern in dieser Rangliste tatsächlich den ersten Platz.

Im vergangenen Jahr platzierte sich Cristiano in der gleichen Analyse noch auf dem dritten Platz. Dieser geht in diesem Jahr jedoch an Ariana Grande (28), die pro Post geschätzte 1,51 Millionen US-Dollar verdienen soll. Zwischen der Sängerin und dem Ballkünstler liegt noch Dwayne "The Rock" Johnson (49) – ihm wird ein Gehalt in Höhe von 1,52 Millionen US-Dollar pro Beitrag nachgesagt.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Kicker

Getty Images Cristiano Ronaldo, Sportler

Getty Images Dwayne Johnson, Schauspieler

