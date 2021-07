Über diese Bilder dürften sich die Royal-Fans extrem freuen! Spätestens seit Prinz Harrys (36) Skandalinterview mit Oprah Winfrey (67) herrscht eigentlich Eiszeit zwischen dem britischen Royal und seinem älteren Bruder Prinz William (39). Nachdem sie sich auch auf der Beerdigung ihres Großvaters Prinz Philip (✝99) nicht versöhnt hatten, wird nun darauf gehofft, dass die beiden sich wenigstens heute – am Tag, an dem ihre Mutter Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden wäre – wieder einander annähern. Sie enthüllen zu dem Anlass gemeinsam eine Statue – und tatsächlich: Auf den ersten Bildern wirken die zwei endlich wieder vertraut!

Der britischen Zeitung The Sun liegen erste Fotos der großen Zeremonie am Kensington-Palast vor – und auf denen laufen die zwei Royal-Brüder Seite an Seite! Dabei scheinen sie in ein Gespräch vertieft zu sein. Solche Bilder hatte es auf Prinz Philips Trauerfeier im April nicht gegeben. Damals war extra Peter Phillips, der Cousin der beiden Streithähne, während des Trauerzugs zwischen ihnen gelaufen. Lediglich nach der Beisetzung hatte man William und Harry nebeneinander sehen.

Neben Dianas Söhnen sind auch ihre Geschwister Charles Spencer, Lady Sarah McCorquodale und Lady Jane Fellowes heute vor Ort, um ihrer Schwester zu gedenken. Die Enthüllung der Statue findet dennoch nur im kleinen Rahmen statt. Queen Elizabeth II. (95) und Prinz Charles (72) nehmen nicht teil.

