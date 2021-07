Mit wem kuschelt Sam Dylan (30) denn hier? Erst vor wenigen Wochen überraschte der ehemalige Prince Charming-Kandidat seine Fans mit diesen traurigen privaten Neuigkeiten: Er und Rafi Rachek (31) gehen zukünftig getrennte Wege. An sein Leben als Neu-Single muss sich der 30-Jährige nach der langen Beziehung erst einmal gewöhnen – doch muss er das überhaupt? Im Netz zeigt sich Sam jetzt mit einem unbekannten Mann.

In seiner Instagram-Story postete der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer gerade erst ein eindeutiges Video. Darin filmt sich Sam, während ihn plötzlich eine Männerhand umarmt – zu wem dieser Körperteil gehört, ist jedoch nicht zu sehen. Dass zwischen Sam und Mister X aber anscheinend keine Freundschaft herrscht, macht der Reality-TV-Star deutlich: "Und dann kommt dieser Moment, wenn ich in deinen Armen lieg', der alles verändert", schreibt er zu der Aufnahme, in der er sich an seinen Auserwählten kuschelt.

Ob es sich bei Sams Partner etwa doch um seinen Ex Rafi handelt? Erst vor einigen Tagen wurden die beiden einstigen Liebenden nämlich von Augenzeugen gemeinsam gesichtet – und das in einem ganz intimen Moment. "Rafi und Sam sind wieder zusammen unterwegs. Sie haben sich sogar geküsst, sitzen an einem Tisch", verrät ein Insider Promiflash. Ob das nun das große Liebes-Comeback bedeutet?

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2021

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im November 2018 in London

