Liebes-News von den Realitystars Jay und Vanja! Der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer und die Beauty führten in der Vergangenheit eine On-off-Beziehung. Nach ihrer Trennung trafen die beiden bei Ex on the Beach wieder aufeinander. Vanja schien ein Liebes-Comeback damals nicht auszuschließen – doch ihr Ex hatte eher Interesse an anderen Ladys. Umso überraschender ist diese Nachricht: Nach der Sendung sind Jay und seine Verflossene wieder zusammengekommen!

Das bestätigte der Stripper nun auf seinem Instagram-Profil mit einem niedlichen Pärchen-Pic. "Bei 'Ex on the Beach' hat es nicht geklappt, aber wir haben uns wieder", schrieb Jay offenbar mega-happy in die Bildunterschrift. Ihr Liebesglück unterstreichen die Turteltauben mit einem breiten Grinsen. Auch Jays Community scheint sich total für Vanja und ihn zu freuen.

So sind einige Glückwünsche in den Kommentaren unter dem Schnappschuss zu finden. Auch ihre TV-Kollegin Vanessa, die ebenfalls an der Show teilgenommen hatte, scheint begeistert von dem Comeback zu sein – und gratulierte ihnen als eine der ersten.

