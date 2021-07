Sophia Thomalla (31) hielt in ihrer Jugend offenbar nichts von Alkoholexzessen! Die Schauspielerin ist karrieretechnisch momentan auf der Überholspur: Die Beauty steht nicht nur demnächst wieder als Are You The One?-Moderatorin vor der Kamera, sie widmet sich auch noch einem weiteren spannenden Projekt: Gemeinsam mit Laura Karasek startet die Berlinerin nun einen Podcast. Dabei enthüllt Sophia auch private Details: Sie trank erst mit 20 Jahren Alkohol!

Am 2. Juli erscheint der Podcast der zwei Power-Ladys mit dem Titel "Künstliche Intelligenz" – darin verrät Sophia bereits ein erstes Geheimnis aus ihrem Privatleben: "Ich habe mit 20 erst angefangen, Alkohol zu trinken. Ich war immer die, die nicht getrunken hat, die immer safe alleine nach Hause kommen wollte", erzählt die Brünette. Der Grund für ihre Abstinenz: Die mittlerweile 31-Jährige wollte nicht von anderen abhängig sein, um nach Hause zu kommen. "Ich hatte da so einen Bammel vor", erklärt sie.

Aber auch heute noch scheint Sophia zeitweise auf alkoholische Drinks zu verzichten. So hatte sie beispielsweise kurz vor ihrem 30. Geburtstag angekündigt, auf Getränke mit Umdrehungen zu verzichten. "Ich bin jeden Tag ins Fitnessstudio gerannt und werde jetzt auch 30. Wahrscheinlich ist das so der erste Gedanke: Ich muss jetzt mal was machen", hatte sie damals RTL verraten.

Anzeige

Kam per Mail Laura Karasek und Sophia Thomalla

Anzeige

Getty Images Laura Karasek, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Sophia Thomalla im November 2016 in Berlin

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Sophia erst mit 20 angefangen hat, Alkohol zu trinken? Das überrascht mich nicht! Nein, das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de