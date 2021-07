Mit diesem royalen Schnappschuss hat David Beckham (46) sicherlich nicht gerechnet! Am vergangenen Dienstagabend verfolgte der ehemalige Profifußballer das Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen das deutsche Team vor Ort im Londoner Wembley-Stadion. Diese Gelegenheit ließen sich auch Herzogin Kate (39), ihr Gatte Prinz William (39) und Sohnemann George (7) nicht entgehen. Jetzt tauchte ein Erinnerungsfoto von David mit seinem Sohn Romeo (18) auf – in das sich im Hintergrund auch die Royals mogelten!

Via Instagram veröffentlichte David einen Tag nach dem EM-Spiel ein Selfie mit seinem Spross. Doch neben den beiden Schönlingen in der Mitte des Bildes fällt den Fans ein weiteres Detail offenbar viel mehr ins Auge: Am linken Bildrand ist Herzogin Kate mit ihrem auffällig roten Blazer zu sehen – bei genauerem Hinsehen lässt sich auch ihr Mann William am rechten Bildrand entdecken. Völlig ungewollt haben die Royals also Davids Aufnahme gecrasht.

"Einfach mal von Kate und William gephotobombed worden", scherzte einer der zahlreichen Follower in den Kommentaren. Den Ex-Kicker dürfte diese Tatsache aber reichlich wenig stören – für David war es dennoch ein Abend, den er so schnell nicht vergessen wird. "Ganz besondere Nacht mit den Fans im Rücken im Stadion den englischen Jungs zuzuschauen, wie sie Deutschland schlagen", betitelte er seinen Beitrag.

Anzeige

Getty Images David Beckham und die britischen Royals

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz George und Herzogin Kate, Juni 2021

Anzeige

Getty Images David Beckham, Fußballlegende

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de