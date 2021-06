Auch berühmte Fans wollen ihre Mannschaft hautnah unterstützen. Am heutigen Dienstag fand das Achtelfinale zwischen England und Deutschland im Wembley-Stadion in London statt. Bei dem EM-Spiel wurde besonders die englische Nationalmannschaft tatkräftig angefeuert – unter anderem von einigen berühmten Persönlichkeiten. Neben der britischen Königsfamilie waren auch Ed Sheeran (30) und David Beckham (46) im Stadion anwesend, um ihrer Mannschaft beizustehen.

Während die Royals in ihrem Fußballfieber weiterhin ein ernstes Gesicht wahrten, fieberten der Sänger und seine Frau Cherry Seaborn (29) umso mehr mit. Die beiden Fußballfans wurden von einigen Paparazzi dabei abgelichtet, wie sie euphorisch durch die Gegend hüpften, als die beiden entscheidenden Tore des Spiels in der zweiten Halbzeit für England fielen. Auch Prinz William (39) riss nach dem ersten englischen Treffer erfreut die Arme in die Luft.

Auch der Fußballstar David Beckham ließ es sich nicht nehmen, seine ehemaligen Team-Kollegen in ihrem Kampf um den Sieg begeistert anzufeuern. David hatte selbst einige Jahre lang als Nationalspieler für seine britische Heimat gespielt. Mit von der Partie war bei dem Match auch sein Sohn Romeo Beckham (18), der jüngst beim Wimbledon-Turnier seinen ersten öffentlichen Auftritt mit seiner Freundin Mia Regan hinter sich gebracht hatte.

