Was für ein süßer Liebesbeweis von Jessie J (33) für ihren Freund Max Pham Nguyen! Nachdem sich die 33-Jährige im vergangenen Jahr von Hollywood-Hottie Channing Tatum (41) getrennt hatte, fand sie in dem Tänzer einen neuen Partner. Seit März sind die beiden Turteltauben in einer Beziehung und scheinen sehr verliebt zu sein. Anlässlich des dreißigsten Geburtstags ihres Liebsten veröffentlichte die Sängerin nun einen süßen Beitrag.

Am Mittwochabend postete die Musikerin eine Reihe an kurzen Videos auf ihrem Instagram-Account. In den Clips schnitt die "Price Tag"-Interpretin eine Vielzahl an Eindrücken aus ihrem Leben mit Max zusammen und erfreute so ihre Community. So zeigen die Videos das Paar beispielsweise bei einer Radtour oder wie sich das Duo im Auto küsst."Dich zu feiern ist einfach!", betitelte Jessie die Bewegtbilder und verriet auch gleich das Alter ihres Freundes. Dreißig Jahre alt wurde der amerikanisch-vietnamesische Tänzer.

Unter dem Beitrag gratulierten viele Follower dem Freund der Sängerin und wünschten dem Paar alles Gute für die Zukunft. Auch Schauspielerin Ruby Rose (35) war von dem Zusammenschnitt an süßen Momentaufnahmen begeistert. "Das ist das süßeste", schrieb die Orange Is the New Black-Darstellerin, gefolgt von drei roten Herz-Emojis.

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Freund Max Pham Nguyen

Instagram / max__pham Jessie J und ihr Freund Max Pham Nguyen im März 2020

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Freund Max Pham Nguyen

