Charles Spencer (57) behält das Event für seine Schwester offenbar in guter Erinnerung! Am 1. Juli wäre Prinzessin Diana (✝36) 60 Jahre alt geworden – und deshalb wurde am Donnerstag im Londoner Kensington-Palast eine ihr zu Ehren angefertigte Statue enthüllt. Zu diesem Anlass reisten neben ihren Kindern Prinz William (39) und Prinz Harry (36) auch ihre Geschwister an. Für Dianas Bruder Charles war die Veranstaltung ein voller Erfolg!

Auf seinem Twitter-Account postete der 57-Jährige jetzt eine Momentaufnahme von dem Event. Darauf zeigen der Journalist und seine Schwester Lady Jane Fellowes (64) stolz die Figur aus Ton, die der britische Bildhauer Ian Rank-Broadley anfertigte. Mit dem Design des Kunstwerks scheint Charles ebenfalls zufrieden zu sein. Das machte er auch unter dem Beitrag klar. "Heute in Kensington. Ein guter Tag", betitelte der Brite den Schnappschuss.

Die Statue wurde von Dianas Söhnen Prinz William und Prinz Harry enthüllt. Erstmals waren die Brüder seit der Beerdigung ihres Großvaters Prinz Philip (✝99) wieder aufeinandergetroffen. Entgegen allen Erwartungen schienen sie sich bei der Veranstaltung prächtig zu verstehen. "Ich habe das Gefühl, dass zwischen den beiden langsam Frieden einkehrt", äußerte der Adelsexperte Stewart Pearce im Gespräch mit Us Weekly.

Anzeige

ActionPress Prinzessin Diana in Australien im April 1983

Anzeige

Getty Images Charles Spencer im Mai 2016 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de