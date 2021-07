Amber Heard (35) hat Nachwuchs bekommen – und das für einige Fans völlig unerwartet! Vor wenigen Wochen befand sich die Schauspielerin noch inmitten eines Rosenkriegs mit ihrem Ex Johnny Depp (58). Durch die freudige Neuigkeit der Aquaman-Darstellerin rückt die kuriose Schlammschlacht der beiden nun aber vorerst in den Hintergrund: Via Instagram veröffentlichte Amber einen Schnappschuss mit einem Baby auf der Brust – ihrer Tochter. "Vor vier Jahren beschloss ich, ein Kind zu bekommen. Meine Tochter wurde am 8. April 2021 geboren", lässt Amber verlauten. Doch wer ist der Vater und wie konnte sie die Schwangerschaft verheimlichen?

