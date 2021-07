Die V.I.P.-Version von Are You The One? wird offenbar mehr als wild! Schon die vergangene Staffel des Datingformats sorgte bei den Zuschauern für heruntergeklappte Kinnladen: Schlüpfrige Sexabenteuer, handgreifliche Streits und lautstarke Auseinandersetzungen bestimmten den Alltag der liebeshungrigen Singles und sorgten damit für eine Menge Unterhaltung. Die kommende Staffel dürfte dem allerdings in nichts nachstehen – der Teaser verspricht nämlich pure Eskalation!

Die erste halbe Stunde ist bereits auf TVNow verfügbar – und die hat es so richtig in sich. Die Aufgabe, sich gegenseitig kennenzulernen, nehmen die Kandidaten wohl ziemlich ernst: Auch dieses Mal gibt es heiße Flirts und intensive Küsse – unter anderem geht es zwischen Kathleen Glawe und Jacqueline Siemsen ziemlich heiß her. Letztere braucht aber offenbar kein Gegenüber, um für erotische Momente zu sorgen: Anscheinend gibt es in der kommenden Staffel einen sinnlichen Striptease von der Blondine zu sehen – komplett nackt.

Aber auch an Reibereien mangelt es offenbar nicht: Insbesondere Walentina Wünnenberg scheint einige Kandidaten gegen sich aufzubringen. "Ich scheiße auf die 10.000 Euro. Dann spiele ich gegen die ganze Gruppe, dann gewinnt keiner das Geld", kündigt die Reality-TV-Queen in einer Sequenz des Trailers an.

