Was für ein Liebeswirrwarr! Bei Ex on the Beach traf das Realitysternchen Jay auf seine Verflossene Vanja, wieder angenähert hatten sie sich dort aber nicht. Umso überraschender war dann ein Posting von dem Stripper im Netz. So posierte er total vertraut mit der blonden Beauty und schrieb, dass sie sich endlich wieder hätten. Klang ganz schön nach einem Liebes-Comeback. Gegenüber Promiflash erklärte Vanja aber nun: Sie und Jay sind doch nicht fest zusammen!

Direkt nach ihrem Auszug aus der "Ex on the Beach"-Villa haben sich die zwei gesehen und ein paar Tage miteinander verbracht, erzählte Vanja im Promiflash-Interview. "Wir treffen uns gerade regelmäßig und haben uns sehr gern, aber wir sind im Moment nicht fest zusammen", offenbarte sie daraufhin. Einer der Gründe dafür sei die Distanz zwischen ihnen.

"Das mit der Ferne ist sehr schwierig und auch der Grund, warum wir uns noch etwas Zeit lassen", verriet Vanja im weiteren Gespräch mit Promiflash. Trotz allem scheinen die zwei schon über ein gemeinsames Nest nachzudenken: "Das könnte sein. Es wird sich in nächster Zeit zeigen." Erst dann wisse die TV-Bekanntheit nämlich, ob sie überhaupt mit Jay zusammen sein möchte.

Vanja Rasova, TV-Bekanntheit

Jay, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Vanja Rasova, Ex-Freundin von Ennesto Monté

