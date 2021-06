Ob Jana Kramer (37) alle Erinnerungen an Mike Caussin (34) loswerden wollte? Nachdem es in den vergangenen Jahren zwischen der One Tree Hill-Darstellerin und ihrem Noch-Ehemann Mike bereits gekriselt hatte, erklärte die Schauspielerin im vergangenen April, dass die beiden sich scheiden lassen. Nach der Trennung will sie nun offensichtlich ein neues Leben beginnen und richtet ihr Haus neu ein – dafür versetzte sie ihren Ehering!

In ihrem Podcast "Whine Down" verrät Jana jetzt, dass sie ihr Haus aufmotzte hat, um sich nach der Trennung etwas aufzumuntern – und plaudert dabei aus, wie sie dies finanzierte: "Ich habe meinen Ehering verkauft. Mit dem Geld habe ich die neuen Möbel gekauft."

Sie habe vorab darüber nachgedacht, das Geld in eine neue Tasche zu investieren – dann sei ihr jedoch klar geworden, dass sie in ihrem Haus "eine neue Energie" benötige. "Deshalb habe ich das Geld genommen und es meinem Innenarchitekten gegeben", erzählt sie.

Anzeige

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer

Anzeige

Instagram / kramergirl Jana Kramer, 2021

Anzeige

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de