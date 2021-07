Katharina Eisenblut hatte bei Die Alm genug! Nach DSDS wagte die Sängerin kürzlich mit der ProSieben-Show das nächste TV-Abenteuer. Jedoch hatte es gleich in der ersten "Die Alm"-Folge gewaltig zwischen ihr und Ex-Bachelorette-Boy Ioannis Amanatidis (31) gekracht. Dass er sie trotz angeblicher Versöhnung in der zweiten Folge dann auch noch zum Rauswurf nominierte, brachte bei ihr das Fass zum Überlaufen: Sie verließ die Show freiwillig. Wie kommt das bei ihren Ex-DSDS-Kollegen an? Finalist Karl Jeroboan schätzte ihr Verhalten jetzt im Promiflash-Interview ein!

"Jede Person hat eine andere Perspektive auf Situationen", fand der Musiker im Gespräch mit Promiflash. Er habe persönlich nie ein Problem mit seiner ehemaligen Mitstreiterin gehabt und ist der Meinung, dass sie in manchen Lebenslagen einfach emotionaler reagiere: "Katharina ist sensibler als andere und deswegen sieht sie manche Dinge anders." Auch während DSDS habe sie "häufiger gesagt, dass sie gehen möchte", es aber nicht getan. "Sie hat es doch durchgezogen und das ist gut", erinnerte sich Karl.

Während Katharina nach der RTL-Castingshow den Schritt zum Reality-TV ging, kann Karl sich das für sich selbst nicht vorstellen: "Ich würde nur bei Dingen mitmachen, die mit Musik oder Schauspiel zu tun haben, aber dann etwas Vernünftiges." Auch nach DSDS geht er seiner großen Leidenschaft weiterhin nach und veröffentlicht am 31. Juli – genau einen Tag vor seinem Geburtstag – seine neue Single "Nur ein Mensch". Doch wieso singt der "Where We Were"-Interpret nun eigentlich auf Deutsch? "Ich singe auf Deutsch, weil ich die Songs einfach fühle. Die Betonung, die Sprache, wie der Sound dann rauskommt, das ist ein anderes Gefühl", schwärmte er.

