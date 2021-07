Für sie war einfach nicht der Richtige dabei! Anfangs buhlten insgesamt 14 Kandidatinnen unterschiedlichen Alters bei M.O.M um die Herzen von Dan und Dustin. Mittlerweile mussten schon einige Frauen das Feld räumen – so auch in dieser Woche. In der aktuellen Folge schickte Dustin Anna nach Hause, da der Funke einfach nicht übergesprungen war. Doch vorher warf eine Dame freiwillig das Handtuch…

Eigentlich wollte Dustin ihr gerade bei der Nominierung seine Entscheidung mitteilen, doch es sollte alles anders kommen: Simone packte ihrer Koffer und verließ die Sendung. Doch wieso wagte die 51-Jährige diesen Schritt? "Ich habe mich im Laufe der Zeit in deinen Charakter verliebt, aber ich bin weder die Frau für dich noch bist du Till Lindemann oder Keanu Reeves", erklärte Simone. Offenbar ist der blonde Dustin ohne Tattoos nicht ganz ihr Typ.

Simone wolle niemandem den Platz wegnehmen, deshalb wolle sie nach Hause gehen. "Du bist auf jeden Fall ein Mensch, den ich aus meinem Leben nicht verlieren will", meinte der Junior, akzeptierte ihre Entscheidung aber. Ihre Mitstreiterin Alina ist von Simones Aktion sehr begeistert: "Es war sehr mutig und fair von der Simone, dass sie da einen Schritt zurückgegangen ist."

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

© Joyn "M.O.M"-Teilnehmerin Simone

Joyn Die "M.O.M"-Kandidaten 2021

Instagram / dustin.van.i Dustin von "M.O.M"

