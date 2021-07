Daniela Katzenberger (34) trauert um ihren Schwiegervater. Am 2. Juli 2019 war der Schlagerstar Costa Cordalis (✝75) nach längerer Krankheit in seiner Wahlheimat Mallorca an Organversagen gestorben. Auch zwei Jahre nach seinem Tod hat die Familie Katzenberger-Cordalis noch schwer mit dem Schicksalsschlag zu kämpfen. Zu Lebzeiten hatten die Kultblondine und der Musiker stets ein inniges Verhältnis. An seinem zweitem Todestag erinnert Dani nun an Costa im Netz – und macht damit klar, dass er niemals in Vergessenheit geraten wird.

Auf ihrem Instagram-Account postet die 34-Jährige jetzt eine rührende Aufnahme von sich und ihrem Schwiegerpapa. Auf dem Foto umarmt der "Anita"-Interpret die Kultblondine. Die beiden wirken auf dem Schnappschuss überglücklich miteinander – und es ist kaum zu übersehen, wie nahe sie sich damals standen. "Zwei Jahre ohne dich, mein Herz", betitelte Dani ihren Beitrag. Zusätzlich verlinkte sie den Song "Keiner ist wie Du" von Sarah Connor (41).

Zuletzt hatte die Katze an Costas Geburtstag im vergangenen Mai rührende Worte an ihn gerichtet. "77 Jahre wärst du heute geworden, mein Herz. Ich liebe dich für immer, dein Dannchen", schrieb sie im Netz. Auch ihr Mann Lucas Cordalis (53) gedachte seines Vaters an diesem Tag. "Du bist immer noch direkt neben mir! Happy Birthday, Papa", notierte er unter einer Reihe von Erinnerungsfotos.

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Friedrich,Jürgen Costa und Lucas Cordalis 2018 in Spanien

