Ashley Tisdale (36) ist eine richtig coole Mutter! Im März hatte die Sängerin ihren ersten Nachwuchs mit Ehemann Christopher French (39) zur Welt gebracht. Wenig später verriet der High School Musical-Star, dass er sich nicht immer in seinem After-Baby-Body wohlfühlen würde. Doch dem neusten Schnappschuss zu urteilen, kommt Ashleys Selbstvertrauen langsam zurück. Jetzt feierte die frischgebackene Mama im Badeanzug und mit Baby auf dem Arm ihren 36. Geburtstag.

Am Freitag veröffentlichte die "Feeling So Good"-Interpretin die lässige Momentaufnahme mit Töchterchen Jupiter Iris French auf ihrem Instagram-Account. "Da ist die 36", schrieb die Blondine zu dem Schnappschuss auf dem sie lässig mit ihrem Baby posierte. Den Bildern in ihrer Story zu urteilen, feierte Ashley ihren Ehrentag zudem im Kreise ihrer Familie und Freunde mit einer privaten Pool-Party. Dabei schien die Schauspielerin sehr ausgelassen zu sein und genoss die Zeit mit ihren Liebsten sehr.

Auch Ashleys Ehemann ließ es sich nicht nehmen, seiner Liebsten mit einem rührenden Post zu diesem besonderen Anlass zu gratulieren. Auf seinem Instagram-Account teilte der 39-Jährige eine Reihe an Aufnahmen der Frau, die er vor sieben Jahren geheiratet hat. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die unglaublichste Frau der Welt. Du inspirierst mich und zeigst mir täglich, worum es im Leben wirklich geht", schrieb Christopher liebevoll zu den Bildern.

Anzeige

Instagram / shelleybuckner Ashley Tisdale und ihr Mann Christopher French im Juli 2021

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale im Juli 2021

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale und ihre Tochter im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de