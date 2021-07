Fans dürfen sich nun über einen Vorgeschmack auf Cinderella freuen – und dieses Mal sogar in Bewegtbildform. Bereits vor ein paar Wochen tauchten Bilder der neuen Adaption des Märchenklassikers auf. Hier sahen die Zuschauer die Hauptdarstellerin Camila Cabello (24), die in der Amazon-Produktion ihr Filmdebüt gibt, zum ersten Mal als Aschenputtel. Seitdem sind die Fans der Sängerin hungrig auf mehr Infos. Sie haben jetzt auch Glück, denn: Der erste Trailer zum Film wurde veröffentlicht!

In dem knapp 80-sekündigen Clip werden tatsächlich die ersten Einzelheiten verraten. So ist Cinderella offenbar eine aufstrebende Designerin, die von ihrer Stiefmutter daran gehindert wird, ihren Traum von einer Fashionkarriere zu verwirklichen. Außerdem gibt Camila eine Kostprobe ihres Gesangstalents. Sie singt den Titelsong der Musicalverfilmung: "A Million to One". Doch das wohl aufregendste Detail, das endlich preisgegeben wird: das Premieredatum! Am 3. September erscheint die neue Version des Disney-Kultstreifens auf Amazon Prime Video.

Und wie kommt der Trailer bei den Leuten an? Die YouTube-Nutzer sind völlig aus dem Häuschen! "Scheint, als würde das ein humorvoller, magischer und schöner Film mit erstklassiger Produktion und Kostümierung werden", freut sich ein User. Vor allem wirken die Fans aber begeistert von dem Casting der guten Fee. Sie wird dieses Mal nämlich von Billy Porter (51) verkörpert.

