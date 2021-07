"Back to the 90s", dachte sich wohl Rebel Wilson! In den letzten Jahren hat sich die Pitch Perfect-Darstellerin ganz schön verändert. Sage und Schreibe 30 Kilo an Gewicht hat die 41-Jährige seit Anfang 2020 verloren. Seitdem fühlt sie sich pudelwohl in ihrer Haut und präsentiert ihren tollen Körper regelmäßig in verschiedenen sexy Outfits. Für ihren neuen Film schmiss sich Rebel nun in einen pinkfarbenen Retro-Look im Stil der 90er-Jahre.

Am Donnerstag postete die Australierin Aufnahmen, auf denen sie eine rosafarbene Top-Kombi mit blauer Low-Rise-Jeans und Herzchen-Gürtel trägt, auf ihrem Instagram-Account. Gemeinsam mit ihrer Schauspiel-Kollegin Angourie Rice posierte Rebel vor und in einem knallroten Auto. Dabei schien das Duo eine Menge Spaß zu haben, denn die beiden Blondinen wirkten sehr ausgelassen und fröhlich. Nachdem sie die gemeinsamen Szenen für Rebels neuem Film "Senior-Year" abgedreht hatten, tanzten die 41-Jährige und ihr 21 Jahre jüngerer Co-Star zudem lachend durch das Set.

Nicht zum ersten Mal teilt die Stand-up-Komikerin Eindrücke von den Filmarbeiten des voraussichtlich im März 2022 erscheinenden Streifens. Den pinkfarbenen Outfits und dem Titel zu urteilen, wird "Senior Year" offenbar das Abschlussjahr an einer amerikanischen Highschool thematisieren. Rebel konnte am Set jedenfalls ihre kühnsten "Girls United'-Fantasien ausleben, wie sie im Mai in einem Post verriet.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Angourie Rice und Rebel Wilson im Juli 2021

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Angourie Rice im Juli 2021

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Angourie Rice im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de