Und prompt wird wieder losgeturtelt! Danni Büchner (43) und ihr Ex-Freund Ennesto Monté (46) hatten ihre Fans gestern Abend mit einer besonderen Neuigkeit aus ihrem Privatleben überrascht: Die beiden Reality-TV-Stars haben sich nach ihrer Trennung im März 2021 wieder angenähert und ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben. Ihr Liebes-Comeback feiern die beiden im Moment während ihres gemeinsamen Pärchenurlaubs: Danni und Ennesto genießen ihre zurückgewonnene Zweisamkeit in vollen Zügen!

In ihrer Instagram-Story gewährte Danni jüngst einige Einblicke in ihren traumhaften Urlaub auf der balearischen Insel Ibiza – und dabei wird deutlich, wie vertraut das Paar bereits wieder ist: In einem kurzen Boomerang-Clip kuschelt sich die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin nämlich sichtlich zufrieden an Ennestos Knie. Während die Familienmutter überglücklich in die Linse lächelt, streichelt ihr der Partysänger liebevoll über den Kopf.

Danni ist es aber offenbar auch nicht allzu schwer gefallen, die Zweisamkeit und ihre Glücksgefühle erneut zum Leben zu erwecken. "Die Reise hat eigentlich nie aufgehört", hatte sie nämlich nach der Bekanntgabe der Liebes-Reunion auf der Fotoplattform verlauten lassen.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Danni Büchner, Juli 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté im Juli 2021

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner am Strand

