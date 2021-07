Tommy und Sandra (29) plaudern aus dem Nähkästchen! Während der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach funkte es gewaltig zwischen dem gebürtigen Franzosen und der Kölnerin. Letztere konnte ihm sogar das Schäferstündchen mit der Kandidatin Vanessa verzeihen. Die zwei schienen im Finale ziemlich vernarrt ineinander zu sein. Doch was ist zwischen Tommy und Sandra nach den Dreharbeiten gelaufen? Promiflash hat nachgehakt!

"Nach der Show haben wir den Tag noch zusammen im Hotel verbracht und ab da haben wir jeden Tag lange telefoniert", schilderte Sandra gegenüber Promiflash. Aber aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise gestaltete sich das Wiedersehen etwas schwierig. "Wir konnten uns leider nicht weiter kennenlernen, weil sie nicht zu mir nach Frankreich konnte und ich auch nicht zu ihr nach Deutschland", erzählte Tommy weiter.

Tommy ist also nach wie vor Single und auf der Suche nach der Richtigen. Vielleicht findet er die Frau fürs Leben ja trotzdem im TV, denn der Hottie nimmt an der ersten Staffel "Are You The One – Reality Stars in Love" teil. Und Sandra? "Mein Beziehungsstatus bleibt geheim", scheint sie ihre Fans auf die Folter spannen zu wollen.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNOW Sandra und Tommy, Kandidaten bei "Ex on the Beach"

TVNow Sandra und Tommy, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

