Robert Kardashian (34) genießt die Zeit mit seinem Töchterchen! Dass der Keeping up with the Kardashians-Star ein stolzer Papa ist, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein: Im Netz teilt er nämlich fast ausschließlich Bilder von seiner Tochter Dream Renee Kardashian (4). Jetzt verzückte der US-Amerikaner seine Fans jedoch mit einem ganz besonders süßen Post seiner Kleinen: Die Vierjährige verkleidete sich als ihre Lieblingsheldin Wonder Woman!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 34-Jährige kürzlich einen Schnappschuss von seiner kleinen Prinzessin. Das Foto zeigt die spielende Dream. Besonders auffällig ist dabei ihr süßer Look: Sie trägt eine goldene Kopfbedeckung mit einem aufgedruckten Stern, einen Gürtel und dazu passende Stiefel über ihrer Latzhose – genau so, wie es sich für eine echte Superheldin gehört! Die Fans und Freunde des Reality-TV-Stars sind vom Outfit seiner Tochter total begeistert. "Queen Dream", schwärmt beispielsweise Robs Schwester Khloé Kardashian (37) in der Kommentarspalte unter dem Post.

Dass die Vierjährige total vernarrt in die Heldin ist, hatte ihr Vater bereits Anfang des Jahres im Netz verraten. Er postete ein Bild von der Kleinen, auf dem sie wie Wonder Woman geschminkt ist. "Meine Königin wollte ihre Lieblingssuperheldin sein – Wonder Woman! Also, hier ist sie", betitelte er das Foto und fügte zwei lachende Emojis an.

Instagram / robkardashianofficial Dream Kardashian im Juni 2021

Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

Instagram / robkardashianofficial Dream Kardashian im Januar 2021

