Wenn 20 Singles um eine Frau buhlen, kann das schon mal belastend werden! Die Princess Charming-Kandidatin Elsa kämpft in der queeren Datingshow im Moment um das Herz von Irina Schlauch. Zwar hat sie mit ihrem ersten Kuss direkt eine Favoritenrolle in der Ladys-Villa eingenommen – doch auch viele andere Kandidatinnen haben inzwischen fleißig mit der Princess geknutscht. Eine Situation, die Elsa vor Ort an ihre Grenzen gebracht hat!

"Es war echt krass", betonte Elsa im Promiflash-Interview. Sie habe während der Zeit auf Kreta natürlich gewusst, dass Irina auch anderen Kandidatinnen näher kommt – das habe sie jedoch belastet. "Mir war bewusst, dass hinter diesen verschlossenen Türen irgendwas passiert, dass ich nicht möchte", verdeutlichte die Berlinerin und hob hervor: "Man war jeden Tag so krass damit konfrontiert. Das war superemotional und superbelastend."

Zudem habe ihr in diesen Momenten ihre beste Freundin gefehlt, um die Lage in der Ladys-Villa mit einem gewissen Abstand zu reflektieren – das war aber natürlich nicht möglich. "Man hat diese Personen nicht, die ich jetzt hier im echten Leben habe", stellte Elsa nämlich klar und versetzte sich in ihre Gefühlslage bei "Princess Charming" zurück: "Manchmal dachte man sich so: 'Auf was habe ich mich da eingelassen.'"

Instagram / elsalouise.w Elsa, "Princess Charming"-Kandidatin

Instagram / elsalouise.w Die "Princess Charming"-Teilnehmerin Elsa im Juni 2021

Instagram / elsalouise.w Die "Princess Charming"-Kandidatin Elsa, 2021

