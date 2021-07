Jetzt präsentiert Colton Underwood (29) mal eine andere Seite von sich – und die ist ultrasexy! Bisher galt der Realitystar eher als lieb und unschuldig – immerhin wurde er auch als der jungfräuliche Bachelor bekannt, als er 2019 bei der US-Version der Datingshow seine Rosen verteilte. Dass er aber auch anders kann, bewies er nun bei einem Fotoshooting: Dabei ließ der ehemalige Profifootballspieler fast komplett die Hüllen fallen.

"Ein bisschen anders. Ein bisschen besser. Ein bisschen weiser", betitelte Colton die sechs Fotos – von denen eins heißer als das andere ist – auf seinem Instagram-Account. Auf den Pics zeigt sich der 29-Jährige beim Work-out aber auch, wie er lässig eine Zigarre raucht und dabei lasziv in die Kamera guckt. Der Ex-Star-Athlet, der sich im April als schwul geoutet hatte, hat auf allen Aufnahmen entweder nur knappe Shorts oder eine schwarze Lederjacke an, wodurch eines immer gewährleistet ist: Sein beeindruckendes Sixpack ist perfekt in Szene gesetzt!

Seine Follower lieben es, Colton nun etwas weniger brav zu sehen. "Lecker! Du siehst auf jedem Bild völlig anders aus" oder: "Ich bin kurz davor wegen deiner Sexyness in Ohnmacht zu fallen", schwärmen nur zwei User. Viele finden auch, dass der TV-Star in seinem Lederlook eine große Ähnlichkeit zu George Michael (✝53) hat.

Getty Images Colton Underwood, ehemaliger US-Bachelor

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood im Juni 2021

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood und sein Hund im Juni 2021

