Seine Meghan (39) hat ihn wieder! Die vergangenen Tage verbrachten Prinz Harry (36) und seine Frau getrennt – während die zweifache Mutter in den USA verblieb, flog Harry für ein wichtiges Event in seine Heimat Großbritannien: Gemeinsam mit seinem Bruder Prinz William (39) enthüllte er dort eine Statue, die zu Ehren seiner verstorbenen Mutter Diana (✝36) errichtet wurde. Inzwischen hat er aber wieder US-amerikanischen Boden betreten: Harry wurde nämlich in Los Angeles am Flughafen gesichtet!

Auf diesen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, verlässt Harry am Samstagmorgen den Flughafen LAX in Los Angeles – und das in einem besonders lässigen Look: Auf den Schnappschüssen trägt der 36-Jährige ein weißes Poloshirt, eine schwarze Jeans und coole Sneaker, dazu kombinierte er eine kakifarbene Baseballcap. Während er in aller Ruhe zu einem weißen Van schlendert, wirft er sich seine farblich passende Reisetasche lässig über die Schulter – ganz der coole Prinz eben!

Dabei hatte es Harry mit seiner Rückreise in die USA offenbar ziemlich eilig: Immerhin stieg der Sohn von Prinz Charles (72) schon einen Tag nach der Statuen-Enthüllung wieder ins Flugzeug. Kein Wunder – immerhin warten in seiner Wahlheimat nicht nur seine Frau Meghan und der kleine Archie Harrison (2), sondern auch das neueste Familienmitglied Lilibet Diana auf ihn.

