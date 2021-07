Keno Rüst zeigt Colleen Schneider die kalte Schulter! In der neuen Sat.1-Datingshow Mein Date, mein bester Freund & ich sucht die schöne Psychologiestudentin mithilfe ihres besten Freundes Gino ihren persönlichen Mr. Right. Im Vorfeld durfte Gino unter den Single-Männern auswählen, wer zu Colleen am besten passen könnte – und entschied sich für Bachelorette-Gewinner Keno. Doch dieser war offenbar so gar nicht von seiner Auserwählten angetan: Der Influencer schien sich nicht sonderlich für Colleen zu interessieren!

Nach und nach trafen bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" die Single-Männer in die Villa ein, die von den schwulen besten Freunden der Ladys auserkoren wurden. Während sich zum Beispiel Sebastian und Joanna direkt freudig beschnupperten, suchte Keno nicht das Gespräch zu Colleen. "Auf jeden Fall erst mal nicht so sympathisch", ließ die Beauty ihren Frust bei Gino ab. Als der 29-Jährige dann kommentarlos an ihr vorbeilief, platzte ihr die Hutschnur. "Warum will er gar nicht mit mir reden? Findet er mich blöd?", konnte Colleen nicht verstehen.

Doch Keno konnte sich beim Eintreffen in der Villa offenbar überhaupt nicht auf sein Date konzentrieren. "Ich dachte, hier sind fünf, sechs Frauen. Aber ich komme hier rein und es läuft wie eine Hausparty", teilte der Beau seine Eindrücke mit.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr auf SAT.1.

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Colleen und Gino

Instagram / colleenschneider_ Colleen Schneider, Juni 2021

Instagram / keno_ruest Keno Rüst, ehemaliger Kuppelshow-Teilnehmer

